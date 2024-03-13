Rusho (Reetz) Hulda Lydia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rusho (Reetz) Hulda Lydia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Reetz Christoph Jr.

Мать: Reetz Ottelie

Смерть
1970
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