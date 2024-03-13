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Rusho (Reetz) Hulda Lydia
Rusho (Reetz) Hulda Lydia
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Дата смерти
1970
Пол
Женский
Отец
Reetz Christoph Jr.
1847 г.р.
Мать
Reetz (Grams) Ottelie
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Reetz Christoph Jr.
Мать:
Reetz Ottelie
Смерть
1970
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