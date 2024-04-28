Целищев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целищев Ефим

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Место рождения

Клементьевка

Дата рождения

31.03.1918

Дата смерти

11.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1918

Отец: Целищев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова (Целищева) Надежда

Мать ребёнка: Целищева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целищева Мария

Военная служба
1939
ст. сержант, 156 иап 215 иад 8 нак, 156 иап 250 иад ЛенФ
Рождение ребёнка
18.11.1949

Сын: Целищев Владимир

Мать ребёнка: Целищева Мария

Рождение ребёнка
26.10.1951

Дочь: Ульянович (Целищева) Татьяна

Мать ребёнка: Целищева Мария

Смерть
11.10.1984
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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