Целищев Ефим
Место рожденияКлементьевка
Дата рождения31.03.1918
Дата смерти11.10.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1918
Отец: Целищев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова (Целищева) Надежда
Мать ребёнка: Целищева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Целищева Мария
Военная служба
1939
ст. сержант, 156 иап 215 иад 8 нак, 156 иап 250 иад ЛенФ
Рождение ребёнка
18.11.1949
Сын: Целищев Владимир
Мать ребёнка: Целищева Мария
Рождение ребёнка
26.10.1951
Дочь: Ульянович (Целищева) Татьяна
Мать ребёнка: Целищева Мария
Смерть
11.10.1984
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно