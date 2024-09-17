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Тымаревский Евфимий Афанасьевич

Место рождения

Днепровокаменка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тымаревский Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тымаревская Устиния Прокопьевна

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Тымаревская Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Тымаревская Устиния Прокопьевна

Днепровокаменка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.10.1888

Дочь: Тымаревская Марина Ефимовна

Мать ребёнка: Тымаревская Устиния Прокопьевна

Днепровокаменка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
09.12.1890 ст.

Дочь: Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Тымаревская Устиния Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край

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