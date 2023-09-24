Власова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Власова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Меркурьева (Власова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Белавина (Власова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Власов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Власов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Власов Николай Александрович
Смерть
Неизвестно