Власова Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Елизавета Ивановна

Власова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Власова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Александрович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Меркурьева (Власова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Александрович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Белавина (Власова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Александрович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Власов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Власов Николай Александрович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Власов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Власов Николай Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.