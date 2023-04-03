Маюнов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаюнов ?

Маюнов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маюнов Николай Акимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маюнова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маюнова ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.