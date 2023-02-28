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Красильников Пётр Константинович

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

21.06.1903

Дата смерти

19.10.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1903

Отец: Красильников Константин Яковлевич

Мать: Красильникова Мария Константиновна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Крещение
23.06.1903
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Восприемники: Козьмодемьянский крестьянин Яков Константинов Толстов и Казанского мещанина Михаила Максимова Платонова жена Вера Львова.
Смерть
19.10.1903
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Умер «от боли живота»
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