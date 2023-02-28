Красильников Пётр Константинович
Место рождения
Дата рождения21.06.1903
Дата смерти19.10.1903
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
21.06.1903
Родители: Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Крещение
23.06.1903
Восприемники: Козьмодемьянский крестьянин Яков Константинов Толстов и Казанского мещанина Михаила Максимова Платонова жена Вера Львова.
Смерть
19.10.1903
Умер «от боли живота»