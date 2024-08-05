Тонких Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонких Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тонких Матвей

Рождение ребёнка
До 1914

Дочь: Журавлева (Тонких) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Тонких Матвей

Рождение ребёнка
06.01.1914

Дочь: Звягинцева (Тонких) Домна Матвеевна

Отец ребёнка: Тонких Матвей

Смерть
Неизвестно

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