Тонких Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тонких Матвей
Рождение ребёнка
До 1914
Дочь: Журавлева (Тонких) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Тонких Матвей
Рождение ребёнка
06.01.1914
Дочь: Звягинцева (Тонких) Домна Матвеевна
Отец ребёнка: Тонких Матвей
Смерть
Неизвестно