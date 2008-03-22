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Даниленко Валерия Алексеевна
Даниленко Валерия Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.03.2008
Пол
Женский
Отец
Даниленко Алексей
Мать
Даниленко Елена Леонидовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.2008
Отец:
Даниленко Алексей
Мать:
Даниленко Елена Леонидовна
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