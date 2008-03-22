Даниленко Валерия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Валерия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.2008

Отец: Даниленко Алексей

Мать: Даниленко Елена Леонидовна

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