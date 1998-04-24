Samarhan (Bavautdin) Safiye
Место рожденияRauma
Дата рождения16.08.1919
Дата смерти24.04.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Samarhan Nuri
Рождение ребёнка
09.02.1940
Рождение ребёнка
11.07.1942
Сын: Samarhan Feysal
Отец ребёнка: Samarhan Nuri
Рождение ребёнка
02.02.1946
Рождение ребёнка
08.06.1949
Смерть
24.04.1998
Похороны
Неизвестно