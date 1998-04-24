Samarhan (Bavautdin) Safiye — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Samarhan (Bavautdin) Safiye

Место рождения

Rauma

Дата рождения

16.08.1919

Дата смерти

24.04.1998

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Муж

1918 г.р.

Дети

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1942 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1919

Отец: Bavautdin (Bavaudin) Bedi

Мать: Bavautdin (Hamidulla) Fäteha

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Samarhan Nuri

Рождение ребёнка
09.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Samarhan Nuri

Рождение ребёнка
11.07.1942

Сын: Samarhan Feysal

Отец ребёнка: Samarhan Nuri

Рождение ребёнка
02.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Samarhan Nuri

Рождение ребёнка
08.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Samarhan Nuri

Смерть
24.04.1998
Похороны
Неизвестно

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