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(Фомина) Олимпиада Иванова
(Фомина) Олимпиада Иванова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1825
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фомин Иван Николаев
Вычислено 1795 г.р.
Мать
Фомина Анна
Вычислено 1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец:
Фомин Иван Николаев
Мать:
Фомина Анна
Смерть
Неизвестно
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