(Фомина) Олимпиада Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фомина) Олимпиада Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1795 г.р.

Мать

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Фомин Иван Николаев

Мать: Фомина Анна

Смерть
Неизвестно
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