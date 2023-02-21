Матрена Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1816 г.р.

Дети

Вычислено 1847 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: Марфа Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Андреевич

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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