Матрена Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: Марфа Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Андреевич
Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Андреевич
Смерть
Неизвестно