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Правдин Виктор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1928

Дата смерти

01.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1928

Отец: ?

Мать: Правдина Анна

Бракосочетание
1952

Жена: Правдина Антонина Панкратовна

Рождение ребёнка
12.07.1953

Сын: Правдин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Правдина Антонина Панкратовна

г.Грозный
Работа или профессия
Неизвестно
Заслуженный работник культуры, директор ДК
Смерть
01.02.1990
Ст.Старощербининская
Причина смерти: Остановка сердца
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