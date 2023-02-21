Правдин Виктор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1928
Дата смерти01.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1928
Отец: ?
Мать: Правдина Анна
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
12.07.1953
Сын: Правдин Сергей Викторович
Мать ребёнка: Правдина Антонина Панкратовна
г.Грозный
Работа или профессия
Неизвестно
Заслуженный работник культуры, директор ДК
Смерть
01.02.1990
Ст.Старощербининская
Причина смерти: Остановка сердца