Лебедев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти22.02.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1934
Сын: Лебедев (Лебедева) Александр Иванович
Мать ребёнка: Лебедева Анна Александровна
село Лужок, Буйский район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.07.1938
Дочь: Игнатович Галина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1941
Дочь: Костенко (Лебедева) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1946
Дочь: Крылова (Лебедева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1950
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.02.1965