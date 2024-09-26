Лебедев Иван Дмитриевич 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедев Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

22.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1934

Сын: Лебедев (Лебедева) Александр Иванович

Мать ребёнка: Лебедева Анна Александровна

село Лужок, Буйский район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.07.1938

Дочь: Игнатович Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1941

Дочь: Костенко (Лебедева) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1946

Дочь: Крылова (Лебедева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1950

Сын: Лебедев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Лебедев Авенир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.02.1965

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