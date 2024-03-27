Ибрагимов Гариф Зарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Гариф Зарифович

Место рождения

г.Стерлитамак Башкортостан

Дата рождения

14.08.1909

Дата смерти

15.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1909

Отец: Ибрагимов Зариф

Мать: Ибрагимова Гайникамал

г.Стерлитамак Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1936

Сын: Ибрагимов Юнир Гарифович

Мать ребёнка: Ибрагимова Закия Хазиахметовна

г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
22.06.1948

Сын: Ибрагимов Фарит Гарифович

Мать ребёнка: Ибрагимова Закия Хазиахметовна

г.Стерлитамак БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимова Закия Хазиахметовна

Смерть
15.03.1990
г.Стерлитамак Башкортостан
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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