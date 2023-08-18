Рау Мария Катарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРау Мария Катарина

Рау Мария Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейнд (Freund) Карл Каспарович

Рождение ребёнка
13.03.1883

Сын: Фрейнд Карл Карлович

Отец ребёнка: Фрейнд (Freund) Карл Каспарович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Фрейнд София Карловна

Отец ребёнка: Фрейнд (Freund) Карл Каспарович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Фрейнд Катарина Маргарета

Отец ребёнка: Фрейнд (Freund) Карл Каспарович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.