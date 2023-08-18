Рау Мария Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1883
Сын: Фрейнд Карл Карлович
Отец ребёнка: Фрейнд (Freund) Карл Каспарович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Фрейнд София Карловна
Отец ребёнка: Фрейнд (Freund) Карл Каспарович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Фрейнд Катарина Маргарета
Отец ребёнка: Фрейнд (Freund) Карл Каспарович
Смерть
Неизвестно