Katzenelenbogen Lea Nisonovna Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Katzenelenbogen Lea Nisonovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1894 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каценеленбоген Абель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каценеленбоген Абель

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1894

Сын: Каценеленбоге Meer Miron

Отец ребёнка: Каценеленбоген Абель

корчма Бушмина

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