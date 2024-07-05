Katzenelenbogen Lea Nisonovna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каценеленбоген Абель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каценеленбоген Абель
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1894
Отец ребёнка: Каценеленбоген Абель
корчма Бушмина