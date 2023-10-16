Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Медяна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Медяна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Михаил

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салтыков Михаил

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салтыков Михаил

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салтыков Михаил

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

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