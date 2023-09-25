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Богданова Алефтина Алексеевна

Место рождения

Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

17.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954

Отец: Богданов Алексей Петрович

Мать: Кузьмина Хельми Николаевна

Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенко (Букатая) Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Букатый Владимир Владимирович

Ряймяля, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букатый Денис Владимирович

Отец ребёнка: Букатый Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
30.11.1975

Сын: Букатый Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Букатый Владимир Владимирович

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