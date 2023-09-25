Богданова Алефтина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1954
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенко (Букатая) Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Букатый Владимир Владимирович
Ряймяля, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букатый Денис Владимирович
Отец ребёнка: Букатый Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
30.11.1975
Сын: Букатый Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Букатый Владимир Владимирович