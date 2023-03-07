Ростягаев Матвей Васильев
Место рождениядер. Малые Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Малые Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1894 ст.
Сын: Ростягаев Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Ростягаева Стефанида Васильева
дер. Малые Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Малые Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1894