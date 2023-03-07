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Ростягаев Матвей Васильев

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Место рождения

дер. Малые Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПЗ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Малые Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1894 ст.

Сын: Ростягаев Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Ростягаева Стефанида Васильева

дер. Малые Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ростягаева Стефанида Васильева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Малые Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1894
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