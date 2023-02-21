Никитин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Александр Александрович

Никитин Александр Александрович

avatar

Место рождения

Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Свердл. обл.

Дата рождения

1907

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Никитин Александр Петрович

Мать: Никитина Александра

Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Свердл. обл.
Рождение ребёнка
29.08.1934

Дочь: Никитина Раиса Александровна

Мать ребёнка: Тарасова Феоктинья Даниловна

Абор им. Лазо, Хабаровский край
Смерть
1975
г. Кишинёв, Молдавия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close