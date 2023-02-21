Никитин Александр Александрович
Место рожденияД. Петуховка, Красноуфимский р-он, Свердл. обл.
Дата рождения1907
Дата смерти1975
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Никитин Александр Петрович
Мать: Никитина Александра
Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Свердл. обл.
Рождение ребёнка
29.08.1934
Дочь: Никитина Раиса Александровна
Мать ребёнка: Тарасова Феоктинья Даниловна
Абор им. Лазо, Хабаровский край
Смерть
1975
г. Кишинёв, Молдавия