Яковицкая (Яшина) Зинаида Львовна
Место рожденияКазань
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яковицкая) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Яковицкий Сергей Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яковицкий Сергей Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яковицкая) Маргарита
Отец ребёнка: Яковицкий Сергей Поликарпович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Яковицкий Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Яковицкий Сергей Поликарпович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Яковицкий Сергей Поликарпович
Смерть
Неизвестно