Яковицкая (Яшина) Зинаида Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковицкая (Яшина) Зинаида Львовна

Место рождения

Казань

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковицкая) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Яковицкий Сергей Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковицкий Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Яковицкий Сергей Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковицкая) Маргарита

Отец ребёнка: Яковицкий Сергей Поликарпович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Яковицкий Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Яковицкий Сергей Поликарпович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Яковицкий Глеб Сергеевич

Отец ребёнка: Яковицкий Сергей Поликарпович

Смерть
Неизвестно

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