Арланова (Макова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.02.1914
Дата смерти16.03.1955
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1914
Бракосочетание
29.12.1934
Карык-Сирманский сельсовет, Красночетайский район
Рождение ребёнка
21.12.1942
Дочь: Эмилия Григорьевна
Отец ребёнка: Арланов Григорий Иванович
г. Улан-Батор, Монголия (Монгольская Народная республика)
Смерть
16.03.1955
Причина смерти: Болезнь