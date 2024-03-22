Арланова (Макова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арланова (Макова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Калугино, Красночетайский район, Чувашская Республика

Дата рождения

14.02.1914

Дата смерти

16.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1914

Отец: Маков Михаил Михайлович

Мать: Макова Анаталия Игнатьевна

Калугино, Красночетайский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
29.12.1934

Муж: Арланов Григорий Иванович

Карык-Сирманский сельсовет, Красночетайский район
Рождение ребёнка
21.12.1942

Дочь: Эмилия Григорьевна

Отец ребёнка: Арланов Григорий Иванович

г. Улан-Батор, Монголия (Монгольская Народная республика)
Смерть
16.03.1955
Причина смерти: Болезнь
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