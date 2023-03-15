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Романов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Феодор

Мать: Романова Анна Никитина

Рождение ребёнка
1920

Сын: Романов Григорий

Мать ребёнка: ?

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Романов Михаил

Мать ребёнка: ?

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1928

Сын: Романов Николай

Мать ребёнка: ?

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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