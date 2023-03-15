Романов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Феодор
Мать: Романова Анна Никитина
Рождение ребёнка
1920
Сын: Романов Григорий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1924
Сын: Романов Михаил
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1928
Сын: Романов Николай
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно