Осадчий Геннадий
Место рожденияСинельниково, Днепропетровской обл.
Дата рождения21.08.1936
Дата смерти18.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1936
Отец: Осадчий Федот
Мать: Осадчая Александра
Синельниково, Днепропетровской обл.
Образование
Неизвестно
Днепропетровский институт инженеров транспорта
Высшее | Кандидат технических наук, доцент
Бракосочетание
12.06.1962
Жена: скрыто настройками приватности
Джанкой
Рождение ребёнка
06.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Джанкой
Рождение ребёнка
09.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Джанкой
Смерть
18.05.2013
Симферополь
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Симферополь, Абдал