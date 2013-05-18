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Осадчий Геннадий

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Место рождения

Синельниково, Днепропетровской обл.

Дата рождения

21.08.1936

Дата смерти

18.05.2013

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1936

Отец: Осадчий Федот

Мать: Осадчая Александра

Синельниково, Днепропетровской обл.
Образование
Неизвестно
Днепропетровский институт инженеров транспорта
Высшее | Кандидат технических наук, доцент
Бракосочетание
12.06.1962

Жена: скрыто настройками приватности

Джанкой
Рождение ребёнка
06.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Джанкой
Рождение ребёнка
09.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Джанкой
Смерть
18.05.2013
Симферополь
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Симферополь, Абдал

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