Задорин Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорин Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова (Задорина) Наталья Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорин Тимофей Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Задорин Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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