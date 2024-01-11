Задорин Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова (Задорина) Наталья Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорин Тимофей Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Задорин Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно