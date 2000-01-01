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Софинская (Охман) Мечеслава Юлиановна
Софинская (Охман) Мечеслава Юлиановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Охман Юлиан
Мать
Охман (Шатило-Куликовская) Вероника Яновна
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Охман Юлиан
Мать:
Охман Вероника Яновна
Смерть
Неизвестно
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