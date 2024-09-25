Сигитова (Бледных) Евдокия Феодотова (Федотьевна)
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти24.06.1954
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Бледных Феодот Антонович
Мать: Мелания Матрена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1905
Сын: Сигитов Иоанн (Иван) Васильевич
Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.05.1907
Дочь: Тарасова (Сигитова) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.02.1909
Дочь: Сигитова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.04.1912
Дочь: Гудкова Бледных (Сигитова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Сигитова Тасия Васильевна
Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сигитов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Воронкова (Сигитова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сигитов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич
Смерть
24.06.1954