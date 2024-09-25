Сигитова (Бледных) Евдокия Феодотова (Федотьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигитова (Бледных) Евдокия Феодотова (Федотьевна)

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Место рождения

Липяги, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

24.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Бледных Феодот Антонович

Мать: Мелания Матрена Петровна

Липяги, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сигитов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
28.08.1905

Сын: Сигитов Иоанн (Иван) Васильевич

Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.05.1907

Дочь: Тарасова (Сигитова) Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич

Липяги, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.02.1909

Дочь: Сигитова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич

Липяги, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.04.1912

Дочь: Гудкова Бледных (Сигитова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Сигитова Тасия Васильевна

Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич

Липяги, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Сигитов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич

Липяги, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Воронкова (Сигитова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич

Липяги, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Сигитов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сигитов Василий Алексеевич

Липяги, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
24.06.1954
Липяги, Терновский муниципальный район, Воронежская область

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