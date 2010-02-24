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Федонина Екатерина Витальевна
Федонина Екатерина Витальевна
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Древо
Место рождения
Серебряные Пруды
, Серебряные Пруды, Московская область
Дата рождения
24.02.2010
Пол
Женский
Отец
Федонин Виталий Владимирович
1972 г.р.
Мать
Федонина (Местюкова) Ирина Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.2010
Отец:
Федонин Виталий Владимирович
Мать:
Федонина Ирина Викторовна
Серебряные Пруды
, Серебряные Пруды, Московская область
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