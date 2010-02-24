Федонина Екатерина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федонина Екатерина Витальевна

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Место рождения

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

24.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.2010

Отец: Федонин Виталий Владимирович

Мать: Федонина Ирина Викторовна

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
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