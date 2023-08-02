Туганов Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Ибрагим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

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Дети

1920 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туганов Касай

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Тихилова Фатима

Мать ребёнка: Туганова Дзыбыла Садуллаевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Туганов Константин

Мать ребёнка: Туганова Дзыбыла Садуллаевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туганова Дзыбыла Садуллаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туганова Дзыбыла Садуллаевна

Смерть
1931
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