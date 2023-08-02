Туганов Ибрагим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туганов Касай
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Тихилова Фатима
Мать ребёнка: Туганова Дзыбыла Садуллаевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Туганов Константин
Мать ребёнка: Туганова Дзыбыла Садуллаевна
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туганова Дзыбыла Садуллаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туганова Дзыбыла Садуллаевна
Смерть
1931