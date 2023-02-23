Лукина Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукина Александра Васильевна

Лукина Александра Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1906

Дочь: Егорова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
16.10.1914

Сын: Лукин (однодворец) Александр Иванович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин (однодворец) Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close