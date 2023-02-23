Лукина Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1906
Дочь: Егорова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
16.10.1914
Сын: Лукин (однодворец) Александр Иванович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно