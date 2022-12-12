Пирожков Пётр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: не указана
Отец - дворовый служитель завода Андрей Петров Пирожков (Пашийского приходу Кусье-Александровского)*1797 + 1843 (умер в 46 лет); Мать – дочь умершего служителя завода Марья Евдокимова *1797; Братья:... Показать все
Смерть
Неизвестно