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Пирожков Пётр

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Место рождения

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1797

Сын: Пирожков Андрей Петров

Мать ребёнка: не указана

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Отец - дворовый служитель завода Андрей Петров Пирожков (Пашийского приходу Кусье-Александровского)*1797 + 1843 (умер в 46 лет); Мать – дочь умершего служителя завода Марья Евдокимова *1797; Братья:... Показать все
Смерть
Неизвестно
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