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Емельянова Анна Осиповна

Место рождения

д. Малая Луха Пошехонского уезда Ярославской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Осип Яковлевич

Мать: Любовь Трифоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Емельянов (Ветров) Федор Емельянович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Емельянов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Емельянов (Ветров) Федор Емельянович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Ветров Павел Федорович

Отец ребёнка: Емельянов (Ветров) Федор Емельянович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Емельянова) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Емельянов (Ветров) Федор Емельянович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Емельянов Симеон Федорович

Отец ребёнка: Емельянов (Ветров) Федор Емельянович

Смерть
Неизвестно

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