Емельянова Анна Осиповна
Место рожденияд. Малая Луха Пошехонского уезда Ярославской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Осип Яковлевич
Мать: Любовь Трифоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Емельянов (Ветров) Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Емельянов (Ветров) Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Емельянов (Ветров) Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Емельянова) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Емельянов (Ветров) Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Емельянов Симеон Федорович
Отец ребёнка: Емельянов (Ветров) Федор Емельянович
Смерть
Неизвестно