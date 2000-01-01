Дрыжакова (Мосина) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрыжакова (Мосина) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1972

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1972

Отец: Мосин Александр Сергеевич

Мать: Мосина Томара Георгиевна

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