Гора Ирина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Сын: Гора Назар Сидорович
Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович
с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
15.07.1882
Сын: Гора Амос Сидорович
Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович
с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1891
Сын: Гора Яков Сидорович
Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович
с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович
с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1895
Сын: Гора Семён Сидорович
Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович
с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Феодосия Сидоровна
Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович
с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович
с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Волкова Домна Сидоровна
Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович
Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гора Сидор Данилович
с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Смерть
Неизвестно