Гора Ирина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гора Ирина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Гора Назар Сидорович

Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович

с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
15.07.1882

Сын: Гора Амос Сидорович

Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович

с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1891

Сын: Гора Яков Сидорович

Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович

с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович

с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1895

Сын: Гора Семён Сидорович

Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович

с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Феодосия Сидоровна

Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович

с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1899

Сын: Гора Мартын Сидорович

Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович

с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Волкова Домна Сидоровна

Отец ребёнка: Гора Сидор Данилович

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гора Сидор Данилович

с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Смерть
Неизвестно
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