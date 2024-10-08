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Прокопенко Федор Кузьмич

Место рождения

Дудчин, Алексеевский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.04.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопенко Кузьма Степанович

Мать: Прокопенко Марфа Григорьевна

Дудчин, Алексеевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопенко (Соболева) Анастасия Фоминична

Рождение ребёнка
25.03.1931

Дочь: Патрина (Прокопенко) Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Прокопенко (Соболева) Анастасия Фоминична

Новый Зирган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.04.1952
Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

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