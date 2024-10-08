Прокопенко Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.04.1952
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1931
Дочь: Патрина (Прокопенко) Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Прокопенко (Соболева) Анастасия Фоминична
Новый Зирган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.04.1952
Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд