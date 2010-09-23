Хлебников Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.2010
Сын: Хлебников Тимур Андреевич
Мать ребёнка: Закиева Гузель Зинуровна
Рождение ребёнка
22.12.2014
Мать ребёнка: Закиева Гузель Зинуровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закиева Гузель Зинуровна