Кузнецова (Бабкина) Ольга Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1962
Бракосочетание
?.11.?
Бракосочетание
20.11.1981
Рабак, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.11.1982
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.07.1984
Дочь: Матвеева (Кузнецова) Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Дмитриевич