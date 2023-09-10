Кузнецова (Бабкина) Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Бабкина) Ольга Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1962

Отец: Бабкин Валентин Игнатьевич

Мать: Бабкина Клавдия Федоровна

Бракосочетание
?.11.?

Муж: Кузнецов Юрий Дмитриевич

Бракосочетание
20.11.1981

Муж: Кузнецов Юрий Дмитриевич

Рабак, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.11.1982

Сын: Кузнецов Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Дмитриевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1984

Дочь: Матвеева (Кузнецова) Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Дмитриевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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