Щигрева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щигрева Нелли Петровна
Отец ребёнка: Щигрев Пётр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щигрев Пётр Петрович
Рождение ребёнка
20.11.2010
Дочь: Щигрева Нелли Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.07.2013
Дочь: Щигрева Юлия Петровна
Отец ребёнка: не указан