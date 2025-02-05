Щигрева Наталья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Щигрева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Александр Иванович

Мать: Афанасьева Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щигрева Нелли Петровна

Отец ребёнка: Щигрев Пётр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щигрев Пётр Петрович

Рождение ребёнка
20.11.2010

Дочь: Щигрева Нелли Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.07.2013

Дочь: Щигрева Юлия Петровна

Отец ребёнка: не указан

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