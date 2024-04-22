Торопченова Мария Павлова
Место рождения
Дата рождения30.03.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1840 ст.
Отец: Торопченов Павел Петров
Мать: Прасковья Петрова
160-1-21263 МК Николаевская церковь Ржев 1840г.
Бракосочетание
31.01.1860
Рождение ребёнка
08.01.1861 ст.
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Лежнев Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
21.05.1862 ст.
Смерть
Неизвестно