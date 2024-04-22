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Торопченова Мария Павлова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

30.03.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1840 ст.

Отец: Торопченов Павел Петров

Мать: Прасковья Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Николаевская церковь Ржев 1840г.
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Лежнев Игнатий Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1861 ст.

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Лежнев Игнатий Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1862 ст.

Сын: Лежнев Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: не указан

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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