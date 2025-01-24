Коликова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коликов Евдоким
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Коликов Максим
Отец ребёнка: Коликов Евдоким
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Коликова) Акулина
Отец ребёнка: Коликов Евдоким
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Коликова) Домна
Отец ребёнка: Коликов Евдоким
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Коликов Афанасий
Отец ребёнка: Коликов Евдоким
Смерть
Неизвестно