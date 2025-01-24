Коликова Матрёна Около 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коликова Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коликов Евдоким

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Коликов Максим

Отец ребёнка: Коликов Евдоким

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Коликова) Акулина

Отец ребёнка: Коликов Евдоким

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Коликова) Домна

Отец ребёнка: Коликов Евдоким

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Коликов Афанасий

Отец ребёнка: Коликов Евдоким

Смерть
Неизвестно

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