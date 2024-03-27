Саберова (Ахметзянова) Фярюза
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Ахметзян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саберов Мянсур Махмутович
Отец ребёнка: Саберов Махмут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сабирова) Роза
Отец ребёнка: Саберов Махмут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сабирова) Мениря
Отец ребёнка: Саберов Махмут
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
10.03.1938
Рождение ребёнка
11.12.1941
Смерть
1986