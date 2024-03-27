Саберова (Ахметзянова) Фярюза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саберова (Ахметзянова) Фярюза

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Ахметзян

Мать: не указана

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саберов Мянсур Махмутович

Отец ребёнка: Саберов Махмут

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сабирова) Роза

Отец ребёнка: Саберов Махмут

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сабирова) Мениря

Отец ребёнка: Саберов Махмут

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Махмут

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Махмут

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Махмут

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Махмут

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1986
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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