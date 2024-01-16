Лефлер Берта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лефлер Берта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Лефлер Густав Теодорович

Отец ребёнка: Лефлер Теодор Людвигович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Вульда Теодоровна

Отец ребёнка: Лефлер Теодор Людвигович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ольга Теодоровна

Отец ребёнка: Лефлер Теодор Людвигович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лефлер Теодор Людвигович

Смерть
Неизвестно
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