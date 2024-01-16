Лефлер Берта
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Лефлер Теодор Людвигович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Вульда Теодоровна
Отец ребёнка: Лефлер Теодор Людвигович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ольга Теодоровна
Отец ребёнка: Лефлер Теодор Людвигович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно