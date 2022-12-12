Чернявская (Северина) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.01.1927
Дата смертиОколо 2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1927
Бракосочетание
Между 1943 и 1952
Рождение ребёнка
02.11.1952
Дочь: Степанова Елена Петровна
Отец ребёнка: Чернявский Пётр Михайлович
Место жительства
С 1952
Рождение ребёнка
12.11.1955
Дочь: Ершова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Чернявский Пётр Михайлович
Смерть
Около 2010