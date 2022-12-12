Чернявская (Северина) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Северина) Антонина Ивановна

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Место рождения

Новотроицкое

Дата рождения

20.01.1927

Дата смерти

Около 2010

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1927
Бракосочетание
Между 1943 и 1952

Муж: Чернявский Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
02.11.1952

Дочь: Степанова Елена Петровна

Отец ребёнка: Чернявский Пётр Михайлович

Место жительства
С 1952
Рождение ребёнка
12.11.1955

Дочь: Ершова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Чернявский Пётр Михайлович

Смерть
Около 2010
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