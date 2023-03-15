Шуртакова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуртакова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933 или 1935

Сын: Шуртаков Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Шуртаков Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Шуртаков Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуртаков Виктор Иванович

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