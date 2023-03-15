Шуртакова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933 или 1935
Сын: Шуртаков Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Шуртаков Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Шуртаков Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно