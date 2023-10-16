Путилин Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Путилин Антон Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Путилина Елена Романовна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Путилина Елена Романовна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Путилина Елена Романовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Путилина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Путилина Елена Романовна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Путилина Елена Романовна
Смерть
Неизвестно