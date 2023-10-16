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Путилин Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Путилин Антон Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Путилин Никита Иванович

Мать ребёнка: Путилина Елена Романовна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Путилин Иван Иванович

Мать ребёнка: Путилина Елена Романовна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Путилин Климент Иванович

Мать ребёнка: Путилина Елена Романовна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Путилина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Путилина Елена Романовна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Путилин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Путилина Елена Романовна

Смерть
Неизвестно

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