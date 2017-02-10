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Гаврилов Евгений Александрович

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Место рождения

г. Москва, Гороховский пер., 4

Дата рождения

07.06.1939

Дата смерти

10.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1939

Отец: Гаврилов Александр Евгеньевич

Мать: Гаврилова Клавдия Васильевна

г. Москва, Гороховский пер., 4
Бракосочетание
1972

Жена: Гаврилова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Гаврилов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Гаврилова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Максименко Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Гаврилова Нина Васильевна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
10.02.2017
Московская область, г. Пушкино, микрор-н Дзержинец, д. 15
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