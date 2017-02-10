Гаврилов Евгений Александрович
Место рожденияг. Москва, Гороховский пер., 4
Дата рождения07.06.1939
Дата смерти10.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1939
г. Москва, Гороховский пер., 4
Бракосочетание
1972
Рождение ребёнка
1973
Сын: Гаврилов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Гаврилова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Максименко Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Гаврилова Нина Васильевна
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
10.02.2017
Московская область, г. Пушкино, микрор-н Дзержинец, д. 15