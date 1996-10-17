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Ранеткин Александр Васильевич
Ранеткин Александр Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.1957
Пол
Мужской
Отец
Ранеткин Василий Алексеевич
1923 г.р.
Мать
Ранеткина Клавдия Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
РП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1957
Отец:
Ранеткин Василий Алексеевич
Мать:
Ранеткина Клавдия Ивановна
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