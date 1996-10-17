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Ранеткин Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1957

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1957

Отец: Ранеткин Василий Алексеевич

Мать: Ранеткина Клавдия Ивановна

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