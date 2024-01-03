Гринченко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти?.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Гринченко Платон
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринченко Владимир
Мать ребёнка: Гринченко (Усикова) Зоя
Рождение ребёнка
17.02.1938
Дочь: Сирач (Гринченко) Валентина
Мать ребёнка: Гринченко (Усикова) Зоя
Рождение ребёнка
14.08.1939
Сын: Гринченко Николай
Мать ребёнка: Гринченко (Усикова) Зоя
Рождение ребёнка
26.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гринченко (Усикова) Зоя
Смерть
?.01.1986
Похороны
Неизвестно