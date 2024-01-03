Гринченко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринченко Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.01.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1938 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Гринченко Платон

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринченко Владимир

Мать ребёнка: Гринченко (Усикова) Зоя

Рождение ребёнка
17.02.1938

Дочь: Сирач (Гринченко) Валентина

Мать ребёнка: Гринченко (Усикова) Зоя

Рождение ребёнка
14.08.1939

Сын: Гринченко Николай

Мать ребёнка: Гринченко (Усикова) Зоя

Рождение ребёнка
26.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринченко (Усикова) Зоя

Смерть
?.01.1986
Похороны
Неизвестно

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