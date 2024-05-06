Лизякин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
20.03.2008
Сын: Лизякин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Белякова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
15.07.2015
Сын: Лизякин Тихон Владимирович
Мать ребёнка: Белякова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.07.2017
Сын: Лизякин Яков Владимирович
Мать ребёнка: Белякова Ирина Алексеевна