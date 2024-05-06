Лизякин Владимир Николаевич 15.08.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лизякин Владимир Николаевич

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Место рождения

Протвино, Протвино, Московская область

Дата рождения

15.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1974

Отец: Лизякин Николай Викторович

Мать: Новикова Галина Егоровна

Протвино, Протвино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Ирина Алексеевна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
20.03.2008

Сын: Лизякин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Белякова Ирина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.07.2015

Сын: Лизякин Тихон Владимирович

Мать ребёнка: Белякова Ирина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.07.2017

Сын: Лизякин Яков Владимирович

Мать ребёнка: Белякова Ирина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

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