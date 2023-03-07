Седнев Михаил Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седнев Михаил Федосеевич

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Место рождения

Бобрик, Погарский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобрик, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Седнев Никита Михайлович

Мать ребёнка: Седнева Софья Абрамовна

Бобрик, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Седнев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Седнева Софья Абрамовна

Бобрик, Погарский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
Неизвестно
Вассино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Прямушка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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