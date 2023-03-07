Седнев Михаил Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885 ст.
Мать ребёнка: Седнева Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Седнев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Седнева Софья Абрамовна
Место жительства
Неизвестно
Вассино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Прямушка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно